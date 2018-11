Da titolare a riserva. La strana parabola di Isco al Real Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da insostituibile a riserva. E' questa la parabola che sta vedendo protagonista Isco. L'ex Malaga, come racconta AS, dall'arrivo di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid è uno dei tre giocatori (infortunati esclusi) a non aver giocato da titolare nessuna delle quattro gare della nuova gestione. Una situazione che il nuovo tecnico dei Blancos attribuisce ad una condizione ancora non ottimale del giocatore, alle prese con il recupero dall'ultimo intervento chirurgico subito. Una situazione, dunque, diametralmente opposta a quanto accadeva durante la gestione di Lopetegui che puntò sul giocatore non appena tornato disponibile dall'infortunio.