Dai denti del Milan all'Antalyaspor: Cissokho fuori squadra in Turchia

© foto di Federico De Luca

Ricordate Aly Cissokho? Il terzino del Lione era praticamente un giocatore del Milan. Solo che per quella che fu definita tramite la stampa "una malformazione ai denti", non sbarcò mai a Milano. "Solo una scusa", ebbe poi modo di dire il classe '87 di Blois. Da allora ha provato a rilanciare la sua carriera in più piazze, ultima l'Antalyaspor: sulla costa turca ha un contratto di due anni più uno di opzione ma ora, dopo 14 presenze in Super Lig e 2 in Kupasi, è stato lasciato fuori rosa, spiega Fanatik, "a causa dell'incapacità di adeguarsi alla squadra e alle scarse prestazioni".