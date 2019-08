Dai red devils ai reds, Lampard nuovamente sotto esame

Per Frank Lampard non poteva esserci inizio più tosto sulla panchina del Chelsea. L'esordio a Old Trafford, la Supercoppa contro il Liverpool. Tutto questo alla guida di una squadra che per quanto competitiva non ha avuto la possibilità di rinforzarsi, anzi. Ha perso il suo giocatore più importante, Eden Hazard.

Il 4-0 subito domenica contro il Manchester United ha già messo pressione al nuovo tecnico, pizzicato a fine gara da José Moruinho, che ha sottolineato un atteggiamento troppo soft. I giovani lanciati, Abraham e Mount, hanno steccato. Così come Zouma, autore del fallo che ha causato il rigore dell'1-0. Quest'ultimo dovrebbe esserci solo per cause di forza maggiore, considerate le condizioni di Rudiger. I primi due invece saranno già sacrificati per giocatori più esperti, come Giroud o più pronti a livello internazionale come Pulisic.

Una sconfitta questa sera aumenterebbe la sensazione di disagio nei confronti della squadra. La fortuna di Lampard, a differenza di Maurizio Sarri, è quella di avere i tifosi a favore. Il credito acquisito nei 13 anni da calciatore dei blues è tale da poter "sopravvivere" almeno in questa stagione dove il club non potrà fare acquisti. Certamente vincere stasera la Supercoppa potrebbe essere la prima svolta stagionale. Lampard l'ha giocata due volte proprio col Chelsea, perdendola in entrambe le occasioni. Non il miglior biglietto da visita.