Dal Barça alla Juve, passando per il Real: la calda estate di Neymar

© foto di Imago/Image Sport

La tempesta dopo la quiete? Non possiamo saperlo con certezza, ma sicuramente sarà una lunghissima estate per Neymar. L'unica certezza, al momento, è la volontà del giocatore: il brasiliano non vuole rimanere al Paris Saint-Germain e farà di tutto per poter lasciare la capitale francese.

L'assenza dalla Copa America - Un finale di stagione tra le tante polemiche, ma anche l'assenza dalla Copa America. Il Brasile attendeva il giocatore, i guai fisici lo hanno tenuto fuori dal campo. Mancanza di serenità e problemi non risolti, l'estate di "O'Ney" non è iniziata nel migliore dei modi.

Il pressing del Barcellona - Dietro ai malumori c'è sicuramente il pressing portato avanti dai bluagrana. Neymar non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in Spagna e la società catalana non si è tirata indietro: a livello commerciale, più che tecnico, il rientro del brasiliano avrebbe riacceso l'entusiasmo di tutti. Una chiara risposta ai rivali del Real Madrid che fino a questo momento si sono mossi molto bene sul mercato.

La lista dei desideri, presente anche la Juventus- Nella mattinata è arrivata l'ennesima svolta, dalla Spagna sono arrivate indiscrezioni pesanti: nella lista di Neymar c'è il Real Madrid, ma anche la Juventus. Al momento non ci sono riscontri su queste voci, anche perché non è un'operazione semplice dal punto di vista economico. Una lista che sembra non aver peso, ma che aggiunge ulteriore carne al fuoco.

Il parere degli esperti - Nei giorni scorsi il Barcellona, secondo quanto riportato da AS, ha interpellato un team di esperti per capire l'entità dell'infortunio del calciatore. La frattura al quinto metatarso non si è cicatrizzata nel modo corretto e i vari problemi hanno già fermato ripetutamente il brasiliano. Al momento i catalani non sono convinti: un investimento simile deve essere fatto con criterio. Tra infortuni e liste l'estate di Neymar diventa ancor più bollente, non solo per via delle temperature.