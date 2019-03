Dal blog di Marca: "Champions come la Youth League senza il Real"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle parti della capitale spagnola non hanno preso bene l'eliminazione del Real Madrid dalla Champions League dopo che il club ne aveva vinte 4 negli ultimi cinque anni. Il blogger di Marca.com Juanma Rodriguez ha scritto sul sito del noto quotidiano spagnolo: "Senza il Real Madrid, la Champions è una Youth League per maggiori di 19 anni". Secondo il giornalista infatti, l'assenza dei pluricampioni europei, ha come conseguenza la perdita di interesse intorno alla massima competizione continentale europea.