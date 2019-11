© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato alla vigilia della trasferta contro l'Aston Villa. In apertura il tema razzismo e le gare a porte chiuse per la Bulgaria. "Giudicare è difficile, non so quale sia la punizione più appropriata. Certo è che dobbiamo tenere alta l'attenzione, parlarne e far sì che non succeda in futuro. Viviamo in un periodo in cui questo è un tema, dobbiamo far sì che la gente ragioni nel modo giusto. Le punizioni fermeranno il fenomeno? Beh, dobbiamo lavorarci su...".

Sul calendario e sull'impossibilità di trovare una data per i quarti di finale di Carabao Cup "Non ci sono ancora decisioni finali. Se dobbiamo giocare in Qatar il Mondiale per Club, non possiamo lasciarne undici a casa per i quarti col Villa. E' ovvio, però: c'è troppo calcio, a fine gennaio dopo un dicembre pesante ci sono due semifinale. Perché andata e ritorno? Abbiamo la FA Cup nel weekend e nessuno vuole toccarla. Ecco perché alcuni dei top non possono rendere come potrebbero. Giocheremo le partite ma va ripensato il tutto".

Sui singoli. "Matip è fuori domani, devo valutare Keita. Henderson? Mi piace come sta rendendo, è molto importante per noi anche in una posizione insolita. Wijnaldum? Ha le skills per giocare in tutte le posizioni in mediana. Fabinho domani? Dobbiamo ancora vedere, è in diffida".