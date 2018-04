Dal City al Chelsea fino al Barça: tutti sul baby prodigio turco Ozer

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

E' uno dei giovani portieri con più attenzioni tra le grandi società europee, Berke Ozer. Baby prodigio dell'Altinordu, quello che è considerato tra gli estremi difensori top per il futuro del calcio internazionale avrebbe la fila alla porta: dopo il Manchester City, anche il Barcellona e il Chelsea sarebbero sul ragazzo. Lo riporta il The Sun, coi Blues che lo avrebbero già invitato per un trial. Ozer è già nel giro della Nazionale maggiore turca nonostante la giovanissima età.