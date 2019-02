Dal Clasico di Lopetegui a quello di Solari: Isco-Real, storia di una rottura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

AS racconta la rottura tra il Real Madrid e Isco. Una frattura iniziata appunto dopo la gara contro il Barcellona (stasera il primo di tre Clasico in poco tempo tra Copa del Rey e Liga, ndr): il ventiseienne, da quel 28 ottobre del 2018, è passato da essere il leader di Lopetegui a un escluso di Solari. Il tecnico lo ha schierato solo in tre delle ventitre gare allenate, mostrandosi inflessibile con il malagueno, non gradendone comportamenti e atteggiamenti.