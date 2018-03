Dal Salisburgo al Lipsia: quando l'Europa League mette le ali

L'Europa League mette le ali. Gli ottavi di finale della seconda competizione continentale raccontano una storia particolare, ovvero di due formazioni de facto della stessa proprietà vincitrici e possibili avversarie ai quarti. La prima lo è ufficialmente, ovvero il Red Bull Salisburgo, che ha battuto ieri per 2-1 a sorpresa il Borussia Dortmund in Germania. Dall'altra il RB Lipsia, dove l'acronimo sta sulla carta per RasenBallsport Leipzig (letteralmente "sport della palla sul prato") ma dove il richiamo è bello che chiaro. Il problema è che in Bundesliga le società non possono avere un marchio nel nome (la denominazione di Bayer Leverkusen è di antico stampo e dunque consentita) e altrettanto non possono essere di un proprietario unico: il Lipsia, però, venne nominalmente reso di proprietà di una società a garanzia limitata costituita ad hoc con un ristretto gruppo di soci. In tal modo la Red Bull poté garantirsi la proprietà esclusiva e un pieno controllo sulle sorti del club. Ieri, con lo stesso risultato, anche i bibitari tedeschi hanno battuto lo Zenit San Pietroburgo, dopo aver superato il Napoli al turno precedente. Una storia unica e nuova, con la Red Bull anche proprietaria del Liefering in Austria (società satellite del Salisburgo) e del Red Bull Brazil dove fa crescere numerosi giocatori dei settori giovanili verdeoro. Prima che spicchino il volo, su quelle oramai celebri ali...