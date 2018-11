© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro milioni e mezzo di premi. Non legati ai risultati ma a quel che gravita intorno al campo. Cifre sorprendenti, quelle svelate da France 2 e nei contratti dei giocatori del Paris Saint-Germain. Li riporta Gazzetta.it: quando Neymar saluta i tifosi a fine partita, prende 375mila euro al mese. A Cavani, che spesso si diletta a sventolare i bandieroni degli ultrà, vanno in questo modo 840mila euro in più a stagione, oltre ai 14.1 milioni d’ingaggio. Come per Di Maria. Mbappé incassa così 1.2 milioni in più