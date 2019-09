La grande delusione per il sogno sfumato aveva rischiato di far prendere ad Asier Riesgo una decisione troppo di petto. Il portiere, svincolatosi dall'Eibar, aveva a lungo accarezzato la possibilità di vestire la maglia del Manchester City, dove sarebbe stato ingaggiato come terzo portiere. Il club inglese, però, non aveva fatto bene i conti: il regolamento sui trasferimenti della Premier, infatti, impedisce alle società di tesserare più di 17 stranieri. Così, Riesgo si è ritrovato senza squadra e aveva pensato al ritiro, ma la proprietà del City, che controlla anche il Girona, ha pensato di rimediare all'errore tesserando il giocatore con la formazione spagnola. Tutto è bene quel che finisce bene.. o quasi.