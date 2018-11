Dalic: "Modric il migliore. Al Real si dà sempre colpa agli stranieri"

Edizione del TMW News dedicata alla vittoria della Juventus contro il Milan e alle relative polemiche arbitrali. Ma non solo. Spazio anche a Massimiliano Allegri, vincitore della Panchina d'Oro a Coverciano, e alle parole di Antonio Conte sul proprio futuro. Per vedere il TMW News...

Serie A, live dai campi - Juve, 3 giorni di riposo. Udinese già in campo

Real, lesione al collaterale per Nacho. Anche Casemiro ko, Roma a rischio

Torino, Zaza ancora non convince: deve ripagare l'investimento estivo

Fiorentina, tanti addii in vista: da Thereau a Laurini, gennaio di partenze

Juventus, Matuidi: "Mi piacerebbe una settimana al mare, ma non posso"

Roma, Di Francesco: "Schick è ripartito e non si deve fermare"

Napoli, Meret pronto per giocare: potrebbe esordire contro la Stella Rossa

De Rosa: "Genoa squadra viva. Juric? Sistema non infierisca"

Marotta: "Panchina d'Oro ad Allegri meritata. E' fra i migliori in circolazione"

Tutti su Barella. Ci pensa anche il Tottenham per sostituire Dembele

Zlatko Dalic, CT della Croazia, ha rifilato una stoccata al Real Madrid durante la conferenza stampa di presentazione della sfida tra Croazia e Spagna: "Quando il Real Madrid perde, danno sempre la colpa ai calciatori stranieri. Una volta è colpa di Modric, quella dopo è di Kroos, e così via". Poi un personale endorsement nei confronti di Luka Modric, in vista dell'assegnazione del Pallone d'Oro: "È il miglior calciatore del mondo".

