Dall’Inghilterra - Espulsione temporanea, al via la sperimentazione

La patria del calcio non smette mai di stupire. Dal prossimo anno ci sarà una novità interessante nelle serie minori inglesi, un nuovo modo di intendere il concetto di espulsione che rivoluzionerà il calcio. Stando alle ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra, la FA ha introdotto l’espulsione temporanea: dalla nona all’undicesima categoria inglese verrà introdotta la sospensione a tempo.

Come funzionerà? - Se ci sarà un’espulsione temporanea l’arbitro mostrerà il cartellino giallo indicando con le due braccia la linea laterale del campo. Il calciatore sarà costretto ad abbandonare il terreno di gioco per dieci minuti e non può essere sostituito. La novità è stata introdotta da due anni e ha riscosso già successo tra calciatori, arbitri e allenatori, visto che a livello statistico le scorrettezze sono diminuite del 38%.