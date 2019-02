Dall'Inghilterra: Hazard verso il Real. Uno fra Isco e Asensio ai Blues

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo le parole di ieri di Eden Hazard, che ha confessato di aver già preso una decisione in merito al proprio futuro senza tuttavia dare ulteriori dettagli, la stampa britannica si è scatenata nelle previsioni sulla scelta del belga. Per il Daily Mail il talento del Chelsea andrà al Real Madrid per una cifra vicina ai 100 milioni che però potrà essere 'scontata' con l'inserimento di una contropartita tecnica fra Isco e Asensio.