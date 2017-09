Dall'Inghilterra: Messi sta valutando seriamente l'addio al Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, Lionel Messi starebbe seriamente considerando di lasciare il Barcellona nelle prossime finestre di mercato. L'argentino ha un accordo per il rinnovo e l'adeguamento del contratto con i catalani, ma i mancati rinforzi sul mercato lo avrebbero scoraggiato. Non è detto, quindi, che Messi continui la sua avventura nel club in cui è cresciuto: alla finestra resta il Manchester City del mentore Guardiola.