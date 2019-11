© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano interessanti novità da Londra, sponda Tottenham. Gli Spurs, che hanno annunciato in serata il clamoroso esonero di Mauricio Pochettino, avrebbero individuato subito il sostituto dell'argentino: sono in corso colloqui con i rappresentanti di José Mourinho, che è pronto a tornare in sella dopo l'esonero con il Manchester United della passata stagione. Le trattative sarebbero in fase avanzata. Lo riporta Sky Sports UK.