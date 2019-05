© foto di Imago/Image Sport

L'Ajax ha già iniziato coi festeggiamenti. Non ufficiali ma ben più che ufficiosi, visto che in virtù del ko del PSV Eindhoven contro l'AZ Alkmaar, e della vittoria per 4-1 contro l'Utrecht, è a +3 dal club della Philips con una differenza reti di +14 a suo favore a una giornata dalla fine. "Si è avverato lo scenario perfetto: dovevamo solo vincere e non vediamo l'ora di celebrare il tutto mercoledì", ha detto il tecnico Erik ten Hag. "Mercoledì abbiamo provato un profondo dolore -ha spiegato dopo il 4-1 di ieri Hakim Ziyech-. Adesso, finalmente, ritroviamo una grande gioia". Felicità per tutti, anche per Dusan Tadic che nel post gara, ai microfoni della tv dei lancieri, ha parlato di "giornata assolutamente perfetta".