© foto di Imago/Image Sport

Dopo aver vinto con Liverpool e Chelsea in Inghilterra, in Italia con l'Inter e aver allenato in Spagna il Real Madrid, Rafael Benitez pensa ad un'esperienza in Francia: stando a L'Equipe l'iberico avrebbe incaricato un'agenzia di procuratori lionese per rendersi disponibile al mercato transalpino, naturalmente al termine della sua esperienza col Newcastle.