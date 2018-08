© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportano i media francesi, Thierry Henry avrebbe accettato la panchina del Bordeaux. L'ex attaccante (reduce dall'esperienza come assistente di Martinez sulla panchina del Belgio) negli ultimi giorni è stato accostato alla panchina del club dopo l'allontanamento di Gus Poyet (sospeso dopo essersi lamentato pesantemente del mercato del club arrivando allo scontro con la dirigenza). Tuttavia, la fumata bianca ancora non sembra essere arrivato, con i colloqui tra le parti che in queste stanno comunque procedendo in maniera positiva.