Dalla Francia: il padre di Neymar lavora all'addio al PSG. C'è il Real

© foto di J.M.Colomo

Neymar sta lavorando, tramite il padre-agente, all'addio al PSG in estate. Questo quanto scrive quest'oggi il quotidiano francese Liberation, che spiega come l'entourage del brasiliano si sia incontrato nei giorni scorsi con l'intermediario Pini Zahavi per lavorare al passaggio del giocatore al Real Madrid. I Blancos sarebbero al momento la squadra più accreditata visto che lo stesso Neymar ha escluso dai suoi piani la Premier, il Barcellona non sarebbe più un'opzione ed il Bayern non ha in programma una spesa del genere per un solo calciatore.