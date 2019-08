© foto di Insidefoto/Image Sport

Il caso Neymar continua a monopolizzare l’attenzione dei media. Il giocatore brasiliano, ormai in uscita dal Paris Saint-Germain, vuole tornare al Barcellona, ma non chiude la porta a Juventus e Real Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, il club parigino non chiude la porta ai blaugrana: secondo quanto riportato da L’Equipe, la società non esclude il prestito con diritto di riscatto proposto dalla dirigenza catalana, ma all’interno della trattativa verranno inserite ulteriori condizioni che verranno discusse nei prossimi giorni. Juventus e Real Madrid attendono, nel frattempo proseguono i contatti tra le parti.