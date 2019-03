© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kylian Mbappé si trasferirà al Real Madrid, ma solo nel 2020. Le Parisien nella sua edizione odierna fa sapere che l'attaccante campione del mondo con la Francia chiuderà la stagione al Paris Saint-Germain, ma vestirà la casacca dei campioni della Ligue 1 anche nella prossima annata sportiva. Nell'estate del 2020, dopo l'Europeo dunque, l'ex Monaco lascerà il campionato transalpino per approdare nella Liga alla corte di Zinedine Zidane. Il PSG chiede 280 milioni di euro per far partire subito Mbappé, mentre nel 2020 dovrà per forza abbassare le pretese visto il contratto del calciatore in scadenza nel 2022. Tra l'altro, il ragazzo dovrebbe fare pressione nell'arco della stagione 2019-20 per vestire la maglia dei blancos.