Dalla Spagna, Conte aspetta la chiamata del Real con le valigie pronte

TOP NEWS Ore 17 - Rischio rinvio per due gare di A. Ufficiali Empoli-Juve

Serie B, il Pescara cade in casa. Successo del Benevento

Benevento, Viola: "Se giochiamo così sarà dura per tutti"

Le pagelle dell'Ascoli - Bene Perucchini, l'attacco non brilla

Perugia, Melchiorri al 45': "Non meritavamo di subire il pareggio"

Padova, Bisoli: "Partita intelligente, questo è lo spirito per salvarsi"

Secondo quanto riportato da Don Balon , Antonio Conte ha già preparato le valigie in attesa della chiamata del Real Madrid che potrebbe arrivare domani subito dopo la partita contro il Barcellona.

