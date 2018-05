Dalla Spagna: CR7 patteggia col fisco una multa da 30 milioni di euro

© foto di J.M.Colomo

Sono giornate intense per la vita privata di Cristiano Ronaldo. Secondo El Confidencial infatti il portoghese del Real Madrid sta patteggiando con la 'Agencia Tributaria' spagnola una multa da 30 milioni di euro per evitare il carcere. A CR7 sono contestati 4 reati fiscali legati soprattutto all'ipotetico utilizzo di società offshore per gestire i suoi diritti d'immagine. E per evitare il carcere (secondo il quotidiano iberico rischierebbe, senza patteggiamento, oltre 10 anni di reclusione) i suoi avvocati si stanno avvicinando a questa soluzione: 30 milioni di multa più una condanna di 2 anni (Ronaldo non andrà comunque in carcere a causa dell'assenza di precedenti penali). L'intenzione delle parti è quella di chiudere l'accordo prima del Mondiale e, se possibile, prima della finale di Champions.