Dalla Spagna, incertezza totale sull'11 del Betis: "Sergio Leon e altri 10"

© foto di J.M.Colomo

"Sergio Leon e altri 10 per San Siro". Apre così le proprie pagine web El Desmarque, che spiega come il tecnico Quique Setien non abbia dato alcuna indicazione per quanto riguarda la formazione, difficilmente prevedibile visto che in Europa League il tecnico è solito fare turn-over. Di sicuro, però, ci sarà Sergio Leon, l'attaccante di Coppa. Nelle precedenti due gare l'ex Osasuna ha racconto 154 minuti, mentre in Liga è fermo a 136. Ma stasera, a San Siro, sarà l'unico certo di una maglia da titolare.