Dalla Turchia, il fratello di Pogba picchiato in campo dai compagni

Brutto episodio nel campionato turco che ha coinvolto Florentin Pogba, fratello del più noto ex giocatore della Juventus ora al Manchester United Paul. Il difensore centrale del Genclerbirligi, ha abbandonato il campo zoppicando a pochi minuti dal termine del match contro l'Antalyaspor sul risultato di 1-0 per gli avversari nonostante il tecnico Ozat non avesse più cambi a disposizione. L'allenatore ha chiesto inizialmente al giocatore di restare in campo, poi lo ha comunque salutato mentre si stava dirigendo negli spogliatoi. A non prendere bene l'atteggiamento del guineano però, sono stati i compagni di squadra che erano ancora sul terreno di gioco. Alcuni di loro si sono diretti con decisione verso il difensore, col chiaro intento di chiedergli di restare in gioco. Alla risposta negativa del compagno, lo hanno aggredito facendo nascere una piccola rissa che è terminata con Pogba scortato negli spogliatoi da alcuni componenti dello staff del Genclerbirligi. La squadra di casa è comunque uscita sconfitta per 1-0. Di seguito il video dell'episodio: