Il futuro di Ricardo Quaresma potrebbe essere ancora al Porto, secondo il portale turco Fanatik. L'esterno classe '83 da tempo vuol lasciare il Besiktas e per il quotidiano in queste ore avrebbe raggiunto un accordo di base con i Dragoes in vista della prossima stagione. Per Quaresma si tratterebbe della terza esperienza a Oporto dopo le stagione dal 2004 al 2008 e il 2014/2015.