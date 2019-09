© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Wolverhampton ha prestato il giovane Wang Jiahao al Granollers, quarta serie spagnola. Curiosità: l'ala cinese, diciannove anni, era arrivato in inverno dal Jumilla B in Inghilterra, firmando un contratto di quattro anni e mezzo, salvo poi essere prestato subito allo Sporting di Lisbona. Wang, nato in Spagna da genitori cinesi, è stato incluso in ottobre 2017 nella lista dei 60 migliori calciatori nati nel 2000, compilata dal Guardian.