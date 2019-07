© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri Dani Alves ha provato ironicamente a sfruttare i social per poter trovare un nuovo ingaggio. Un appello che non sembra essere andato a vuoto visto che dall'Inghilterra rilanciano l'apertura di Pep Guardiola nei confronti dell'esterno ex Paris Saint-Germain: secondo quanto riportato dal Manchester Evening News potrebbe giocare in Premier League.