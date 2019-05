Dani Alves: "Fui vicino al Real Madrid. Per fortuna non ci sono andato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di un'intervista a ESPN, Dani Alves racconta un aneddoto riguardante il Real Madrid, che è stato vicino ad acquistarlo, quando l'esterno militava al Siviglia: "Sono stato al 95% dal firmare col Real Madrid. Tuttavia Del Nido (presidente del Siviglia, ndr) è un tipo duro. Si era inserito anche il Chelsea. Alla fine decisi di restare al Siviglia. Posso ringraziare di aver evitato il passaggio al Real Madrid per firmare poi col Barcellona. Il Real era una squadra vincente e io non volevo andare lì per mantenere lo status quo. Per me è stato più emozionante costruire ciò che abbiamo costruito al Barcellona. Dovevamo cambiare la storia e lo abbiamo fatto. A Madrid avremmo aggiunto pagine a un libro già scritto. Con il Barcellona è stato differente".