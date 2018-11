© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mai banale, spesso fuori dalle righe. Però le dichiarazioni di Dani Alves destano sempre attenzione. Come quelle rilasciate sul suo passato al Barcellona, "Giocare nella squadra di Guardiola era meglio del sesso -ha detto a Sky Sports UK-. E' un tecnico che ci ha fatto vincere le partite, il migliore con cui abbia mai lavorato. Ero vicino a giocare ancora con lui, per lui, a Manchester, poi non si è chiusa per decisioni familiari".