© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Alves, ex giocatore della Juventus e del PSG ha parlato a una rivista del periodo passato in Francia: "C'è uno shock culturale interessante. Andare a Parigi per una settimana si può rivelare il viaggio più bello della tua vita, ma viverci ti stanca perché è una città molto stressante. Mi ricorda un po' San Paolo solo che a Parigi sono abbastanza razzisti. Non parlo di me, ma so cosa hanno detto ai miei amici". A riportarlo è Marca.