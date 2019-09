Dani Alves spinge Neymar a Barcellona: "Lì è dove si sente felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante la chiusura del mercato, nonostante Neymar abbia segnato due gol bellissimi e decisivi contro Strasburgo e Lione, si continua a parlare di un suo ritorno al Barcellona. A farlo il suo connazionale Dani Alves, che in merito ha dichiarato: "Penso sempre che la sua felicità sia a Barcellona, avendo il successo che ha avuto qualche anno fa. Quando sei felice in un posto, provi a tornarci ed è quello che ha tentato di fare. sono convinto che in futuro, se desidererà tornare, potrà farlo" ha dichiarato in un'intervista a Business Insider.