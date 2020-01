© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Olmo è un obiettivo del Barcellona. I catalani hanno fatto pervenire alla Dinamo Zagabria un'offerta ufficiale per il trequartista classe 1998, cresciuto peraltro nella cantera blaugrana, prima di approdare a soli 16 anni in Croazia, dove ha avuto la possibilità di fare il suo esordio tra i professionisti giovanissimo e trovare continuità d'impiego. L'edizione odierna de L'Esportiu riporta le sue parole: ""Non so se il Barcellona mi vuole ora o al termine della stagione, è una cosa della quale si occupano i miei rappresentanti. Se ci sarà l'accordo tra i club è meglio andare via ora". È l'ora di fare il grande salto: "Credo di sì. Il mio obiettivo è andare agli Europei e sarà difficile farcela giocando solamente una competizione minore. E poi non voglio solo andare agli Europei, ma anche continuare a migliorare. Mi sento pronto per fare un passo in avanti". Non sono note ancora le cifre ma il giocatore non dovrebbe lasciare la Dinamo per meno di 30 milioni.