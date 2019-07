Dani Olmo piace a mezza Europa: "Non escludo alcuna possibilità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista spagnolo Dani Olmo ha attirato l'attenzione di mezza Europa e le possibilità che lasci la Dinamo Zagabria questa estate sono alte. Il 21enne infatti piace a Manchester United, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Tottenham e non ha escluso alcuna ipotesi: "Si parla di molte squadre e ci sono molte voci, non so cosa sia vero e cosa no. Volevo disconnettermi da tutto e quando avrò la possibilità di parlare con il mio agente, vedremo. Non escludo nessuna squadra, per rispetto verso tutti quelli che sono interessati a me, non dirò nulla, bisogna rispettarli tutti".