Danimarca, a rischio la Nations League: i big pronti a scioperare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Danimarca potrebbe saltare le prime due gare della UEFA Nations League, in programma contro Slovacchia e Galles. In particolare, Eriksen & Co sarebbero pronti a una sorta di sciopero per il mancato accordo tra il sindacato dei calciatori e la Dansk Boldspil-Union, la federcalcio danese, sul nuovo accordo collettivo commerciale. Formalmente, sia i calciatori che la federcalcio hanno fatto sapere di essere disponibili ad ammorbidire le rispettive posizioni, ma al momento le trattative sono in un fase di stallo e, con le due partite ormai imminenti la situazione è complicata. Salvo sorprese, i big, vale a dire i professionisti, non scenderanno in campo: la DBU sta provando ad organizzarsi per scendere in campo con una formazione di dilettanti, pescando nelle serie minori danesi. Una scelta che ovviamente comprometterebbe la competitività della formazione nelle due sfide, ma così almeno si eviterebbero le sanzioni UEFA, che potrebbero andare dal classico doppio 0-3 a tavolino fino addirittura all'esclusione dal prossimo Europeo.