Danimarca, con Slovacchia e Galles può giocare la Nazionale di calcio a 5

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato del clamoroso 'sciopero' dei giocatori della Danimarca (Leggi la news, clicca QUI ) che non prenderanno parte all'amichevole contro la Slovacchia e la gara di Nations League contro il Galles. La DBU (federazione danese) ha però confermato la propria presenza in entrambe le sfide ed ora è alla ricerca di giocatori convocabili che non aderiscano allo sciopero. L'ultima idea, secondo ExtraBladet, sarebbe quella di convocare buona parte dei giocatori della Nazionale di Futsal, ovvero calcio a 5.