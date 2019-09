© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

0-0 in Georgia, la Danimarca è stata una vera e propria delusione. Il peggiore in campo per Ekstra Bladet? A sorpresa è Christian Eriksen. Nelle pagelle, coi voti che vanno da 1 a 5, il centrocampista offensivo prende 1 per la peggior partita internazionale da diversi anni. Con lui anche il neo nizzardo Kasper Dolberg. Gli italiani? Non giudicabile Lasse Schone del Genoa che ha giocato solo 18 minuti, 3 su 5 per Simon Kjaer dell'Atalanta.