Danimarca, gaffe Sisto: non legge la mail-sciopero e resta solo a Vienna

La Danimarca che si è presentata in Slovacchia per l'amichevole di ieri era composta solamente da calciatori dilettanti e di futsal. Questo a seguito della protesta dei calciatori professionisti, oltre che del commissario tecnico, nei confronti della Federazione. Eppure qualcuno non era corrente, come Pione Sisto. Il giocatore del Celta Vigo non aveva letto l'email arrivata dal sindacato calciatori e si è recato a Vienna, dove ha fatto scalo per poi andare a Bratislava, aspettando invano i compagni di squadra che, al contrario, avevano letto la comunicazione.