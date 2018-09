Danimarca, i nuovi convocati: calciatori di futsal e delle serie minori

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Federcalcio danese ha diramato le convocazioni per la sfida contro la Slovacchia dopo la decisione dei calciatori di scioperare dopo la mancata intesa sul nuovo accordo collettivo commerciale (scaduto il 31 agosto dopo due proroghe estive, ndr). A guidare la nazionale sarà John 'Faxe' Jensen che ha dovuto chiamare a difendere i colori della Danimarca giocatori di futsal e che militano nelle serie inferiori. Un modo per evitare non solo una multa da parte della UEFA, ma anche l'esclusione della Nazionale delle competizioni internazionali.

Portieri: Morten Bank (Avarta), Christoffer Haagh (Jægersborg Boldklub)

Difensori: Christian Bannis, Mads Priisholm Bertelsen, Kasper Skraep (TPI) Christian Bommelund Christensen,(Jægersborg Boldklub), Victor Hansen (Frederikssund), Nicolai Johansen, Daniel Nielsen (Vanløse)

Centrocampisti: Rasmus Gaudin, Oskar Højbye (Vanløse), Adam Fogt (Kastrup), Anders Hunsballe (Greve), Christopher Jakobsen (Hillerød), Rasmus Johanson (HIK), Kevin Jørgensen (Jægersborg Boldklub), Kasper Kempel (Skovshoved), Simon Vollesen (Birkerød)

Attaccanti: Troels Cillius Nilsen, (Birkerød), Christian Offenberg (Avarta), Louis Veis (Jægersborg Boldklub ), Daniel Holm Sørensen, (Skovshoved), Anders Fønss (TPI)