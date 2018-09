Danimarca, il ct ha conosciuto i giocatori anti-Slovacchia solo in aereo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo sciopero dei calciatori (e del ct) della Nazionale danese non ha comunque impedito alla Danske dynamite di disputare l'amichevole contro la Slovacchia di ieri sera. In campo sono scesi giocatori di serie minori o persino di un altro sport, il futsal, che hanno onorato la maglia perdendo solamente 0-3. Un passivo niente male, considerando che - riporta Ekstrabladet - il ct ad interim John Jensen non conosceva nessuno dei calciatori impiegati in questa partita prima di salire sull'aereo per Trnava.