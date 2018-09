Danimarca, può ricucirsi la clamorosa rottura tra giocatori e Federazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo capitolo della saga danese. La rottura tra i giocatori e la Federazione per la questione diritti d'immagine è stata totale, tanto che contro la Slovacchia hanno giocato dilettanti o giocatori di futsal. E' finita 3-0 per gli slovacchi, adesso secondo il Mail Eriksen & co potrebbero tornare in campo contro il Galles. La trattativa si sarebbe riaperta e ci sarebbe una speranza perché la Danimarca abbia una sua Nazionale a tutti gli effetti.