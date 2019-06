Danimarca U21, Frederiksen: "L'arbitraggio è stato scandaloso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vittoria triste quella della Danimarca che, nonostante il 2-0 rifilato alla Serbia, saluta l'Europeo Under 21: la squadra di Frederiksen, infatti, sa già di non poter essere ripescata come migliore seconda visto che ha una differenza reti peggiore dell'Italia. Colpa di un gol annullato per un fuorigioco che non è andato giù al tecnico danese che, a fine partita, non ha esitato a lamentarsi: "So che non dovrei criticare l'arbitro, ma è stato scandaloso. Ho controllato con il nostro team di analisti e la situazione VAR ha richiesto quattro minuti e 27 secondi mentre lui di recupero ha dato solo cinque minuti. Sicuramente abbiamo avuto le nostre occasioni per segnare, ma quello che è successo è irritante" ha ammesso ai microfoni di DR Sport.