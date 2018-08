Darmian: "Voglio giocare, sogno il ritorno in Italia. Vediamo che succede"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Darmian chiama l'Italia. Il terzino del Manchester United ha parlato a Libero: "Voglio giocare di più e per farlo sono disposto a lasciare il Manchester United. Sogno di tornare in Italia. C'è un treno chiamato Nazionale che non posso perdere. Cosa accadrà entro le 20 di stasera? Difficile dirlo, però a volte le cose possono cambiare anche all'ultim'ora. Vediamo cosa succede".