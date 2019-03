David Neres, attaccante dell'Ajax, ha raccontato al De Telegraaf un curioso retroscena relativo alla sua prima convocazione nella Nazionale brasiliana: "L'ultima settimana è stata davvero incredibile, la migliore di sempre nella mia carriera. La convocazione? All'inizio non avevo riconosciuto il numero del CT Tite e non ho risposto alla sua chiamata. Poi l'ho visto tra i messaggi Whatsapp e ho capito che dovevo richiamarlo subito. La notizia della convocazione, nel frattempo, era già nota a tutti in Brasile". Poi spazio al mercato: "A gennaio potevo andare in Cina, al Guangzhou Evergrande, ma probabilmente non sarei mai stato convocato. Da allora è cambiato tutto, sono felice all'Ajax e voglio restare qui tanti anni".