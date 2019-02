DC United, Rooney sottolinea: "Potrei ancora giocare in Premier League"

© foto di Federico De Luca

Wayne Rooney, parlando alla CNN, ha dichiarato di essere ancora in grado di giocare in Premier League. Il giocatore, che ha lasciato il campionato inglese nel giugno 2018 dopo aver segnato 208 gol in 491 presenze, adesso milita in MLS con la maglia del DC United. "Se devo parlare onestamente, conosco le mie qualità, posso ancora giocare in Premier League. Lo so, sono sempre stato una persona sicura di sé e quindi ho grandi aspettative su me stesso. Sono arrivato in questo campionato e penso di aver stupito un po' di persone che avevano un altro parere su di me, ma io non ho mai avuto dubbi", ha detto l'ex Manchester United.