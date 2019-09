© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank De Boer, ex tecnico dell'Inter oggi all'Atlanta United, ha parlato delle prime settimane di Frenkie De Jong da giocatore del Barcellona, non nascondendo qualche perplessità: "Ho visto l'ultima gara del Barcellona e De Jong giocava praticamente in una posizione da attaccante. Per me quello non è il suo ruolo. Lui ha bisogno di essere al centro del gioco, di controllarlo. Non capisco cosa vuol fare Valverde con lui". A riportarlo è il Mundo Deportivo.