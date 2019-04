De Bruyne: "Prima del City pensavo che Sterling fosse una testa di c...."

© foto di Imago/Image Sport

"Devo essere sincero e vi dirò un piccolo segreto". Parla Kevin De Bruyne, oggi stella del Manchester City, in compagnia di Raheem Sterling. I due vanno d'accordo, ma non era scontato che andasse così. E proprio il centrocampista belga, sulle pagine di The players' tribune, parla del rapporto con l'attaccante inglese: "Prima di venire a Manchester, non sapevo che pensare di questo Raheem Sterling. Non l'avevo mai incontrato, ma da quel che leggevo pensavo che avesse un carattere molto diverso. Non penso che fosse una brutta persona, ma i tabloid dicevano sempre che era un po' arrogante. Quindi, non saprei come dire, pensavo che magari fosse un po' una testa di cazzo".

Una situazione cambiata: "Ora io e lui abbiamo un legame molto forte, perché siamo arrivati al City più o meno nello stesso periodo. Di me dicevano che fossi uno scarto del Chelsea, di lui che avesse lasciato il Liverpool per i soldi. Dopo averci parlato, mi sono meravigliato di quanto fosse una persona tranquilla. E la verità è questa: Raheem è una delle persone più carine e umili che io abbia mai incontratto nel mondo del calcio".