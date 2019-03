© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere del Manchester United David De Gea ha parlato a Sky Sport dopo il clamoroso successo contro il PSG, soffermandosi principalmente sull'errore di Gigi Buffon che ha portato al raddoppio inglese: "Buffon è uno dei migliori portieri della storia, spero che prima o poi possa vincere la Champions perché è un grande che ha fatto tantissimo per il calcio. Sono triste per lui, ma siamo felici del nostro successo e ora siamo qua per giocarcela".