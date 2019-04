© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è certo uno dei migliori momenti della carriera per David De Gea. Il portiere del Manchester United, dopo l'erroraccio nel derby contro il Manchester City (sul gol di Sané), il numero 1 spagnolo è diventato protagonista negativo anche nell'ultima sfida di Premier col Chelsea, regalando di fatto il pareggio a Marcos Alonso. E oggi il The Sun spiega come lo stesso De Gea si sia assunto le proprie responsabilità già nell'intervallo della gara contro i Blues: "Ho fatto una cazzata", avrebbe confessato il giocatore ai compagni nello spogliatoio, scusandosi per l'accaduto. Il tabloid spiega come, nella sua ammissione di colpevolezza, abbia alzato le mani al cielo per chiedere perdono ai compagni, sentendosi spaesato frustrato davanti all'errore.